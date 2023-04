Plusieurs centaines de députés préinscrits au Rassemblement national à leur insu

Des députés ont été préinscrits au Rassemblement national à leur insu dans la nuit de dimanche à lundi. Plusieurs centaines d'élus sont concernés, le parti présidé par Jordan Bardella va porter plainte et explique qu'il n'y a pas eu "de piratage" mais qu'il s'agit "d'un acte de malveillance" réalisé de manière automatisée.

Plusieurs centaines de députés, toutes étiquettes confondues, ont été préinscrits au Rassemblement national à leur insu, confirme le parti après une information du journal Le Parisien. Selon le RN, ils ont tous reçu dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 avril un e-mail confirmant leur prétendue demande d'adhésion. Le parti va porter plainte.

Un "acte de malveillance", de façon automatisée

Le Rassemblement national assure qu'il n'y a eu "aucun piratage" et que les données concernant leurs adhérents n'ont pas fuité. Il s'agit, selon le parti, d'un "acte de malveillance" mené sous une adresse IP de couverture, et de façon automatisée, via le formulaire d'adhésion de leur site. Le RN rappelle que les adresses mails des députés sont disponibles sur le site de l'Assemblée nationale.

Le député vosgien David Valence, de la majorité présidentielle, annonce sur Twitter qu'il va porter plainte ce mardi, au commissariat de Saint-Dié-des-Vosges.