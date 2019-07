"Le coup franc était pour toi" : Riyad Mahrez répond à un député RN après la qualification de l'Algérie pour la finale de la CAN

Le buteur algérien a raillé Julien Odoul, qui avait annoncé son soutien à l'équipe du Nigeria. Le député du Rassemblement national a déclaré vouloir la victoire des nigérians pour "empêcher la poursuite des violences et des pillages".

Une dédicace en forme de pied de nez. Riyad Mahrez a tenu à répondre sur Twitter au député du Rassemblement national Julien Odoul qui avait annoncé son soutien à l'équipe du Nigeria. "Le coup franc était pour toi", a indiqué le joueur franco-algérien qui a qualifié son équipe pour la finale de la CAN grâce à but inscrit dans les dernières minutes du match.

le coup franc était pour toi. On est ensemble https://t.co/nQrkYIrUU0 — Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 14, 2019

Julien Odoul avait apporté son soutien à l'équipe du Nigeria à la veille de cette demi-finale de la CAN. "Pour empêcher la poursuite des violences et des pillages, pour éviter la marée de drapeaux algériens, pour préserver notre fête nationale, n’attendez rien de #Castaner. Faites confiance aux 11 joueurs nigérians !", avait tweeté le député du RN.

Le parlementaire réagissait ainsi aux débordements ayant suivi la victoire en quart de finale de l'Algérie. De son côté, Riyad Mahrez a préféré appeler à l'unité entre la France et l'Algérie. "On est ensemble", a tweeté le joueur en accompagnant son message d'un drapeau français et d'un drapeau algérien.