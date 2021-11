Soupçons d’emplois fictifs : les époux Fillon de nouveau devant les juges

Les époux Fillon, qui ont fait appel de leur première condamnation en juin 2020, se retrouvent à nouveau face à la justice, lundi 15 novembre. "Il y a un an et demi, lors du procès en première instance, François Fillon a été condamné à cinq ans d’emprisonnement, dont deux ferme, à 375 000 euros d’amende et à dix d’inéligibilité, pour détournement de fonds publics de plus d’un millions d’euros", rappelle la journaliste Chloé Barbaux, en direct du palais de Justice, à Paris. Le jugement statuait que François Fillon avait fait "prévaloir son intérêt personnel sur l’intérêt commun, dans un but d’enrichissement personnel".

Des questions de constitutionnalité

L’ancien Premier ministre devra donc s’expliquer à nouveau sur l’emploi de son épouse, Pénélope Fillon, comme assistante parlementaire entre 1998 et 2013. "Pour l’accusation, ces prestations seraient fictives et surestimées. Comme en première instance, les avocats de François Fillon devraient déposer deux questions prioritaires de constitutionnalité, portant notamment sur la prescription des faits", précise Chloé Barbaux. Le couple est attendu à ce procès en deuxième instance lundi en début d’après-midi.