Guillaume Peltier rallié à Reconquête! : "Quand on veut une droite qui fait ce qu'elle dit, on va vers Éric Zemmour", pour le porte-parole du parti

"Quand on veut une droite qui fait ce qu'elle dit, on va vers Éric Zemmour", a affirmé Antoine Diers, porte-parole du parti de l'ex-polémiste, Reconquête!, dimanche 9 janvier sur franceinfo. Le désormais ex-LR Guillaume Peltier a en effet annoncé sur Twitter soutenir Éric Zemmour à l'élection présidentielle de 2022. Démis de ses fonctions de vice-président du parti Les Républicains en décembre, il s'apprête à être désigné porte-parole de la campagne du candidat d'extrême droite.

franceinfo : Quelle plus-value Guillaume Peltier va-t-il apporter à votre formation ?

Antoine Diers : Guillaume Peltier est quelqu'un d'extrêmement intéressant politiquement, très fin, habile. Et puis surtout, c'est un homme de conviction. Il montre le chemin à tous les électeurs des Républicains. Quand on veut une droite qui fait ce qu'elle dit, on va vers Éric Zemmour. Guillaume Peltier a été exclu des Républicains, on lui a retiré son poste de vice-président dès qu'il a expliqué qu'Éric Zemmour était quelqu'un d'intéressant, de droite, de conviction. Je crois que c'est assez significatif sur la façon dont LR, le parti dont je suis membre, regarde plutôt vers le centre, voire même parfois vers la gauche. Éric Zemmour n'a pas de plan de carrière, n'est pas un homme politique, ce n'est pas un politicien professionnel. Moi je dis à tous les militants et tous les électeurs LR : "Rejoignez Éric Zemmour. Vous avez en lui un candidat de la droite courageuse, sans compromis avec Macron".

Cet appel est-il vraiment entendu ? Car hormis Philippe de Villiers et Guillaume Peltier, Éric Zemmour a du mal à rallier de fortes personnalités ...

Nous étions hier en Vendée, et Éric Zemmour était entouré de Philippe de Villiers et de Patrick Buisson. Je pense qu'il y a de nombreuses personnalités de cette droite de conviction, c'est certain. C'est sûr que les députés qui vont à la gamelle, qui n'ont pas de solidité dans les idées et qui cherchent à faire carrière, ils ne viennent pas chez nous. De toute façon, nous n'en avons pas besoin. On n'a pas besoin de relancer la campagne. On était avant-hier à Châteaudun, devant 1 580 personnes. Hier, aux Sables-d'Olonne, plus de 800 personnes sont venues. Il y a une dynamique à droite pour soutenir Éric Zemmour.

Cela se passe aussi moins bien dans certaines villes, comme à Marseille ...

Cela ne s’est pas très bien passé à Marseille à cause des antifas, de l'extrême gauche qui nous attaque parce que nous sommes les plus à même de faire l'union à droite.

Dans un sondage paru ce 8 janvier pour franceinfo, Éric Zemmour peine pourtant à décoller. Êtes-vous inquiet ?

Concernant les sondages, il y en a plusieurs. D'autres montraient une forme de dynamique ! Moi, ce que je vois, c'est qu'Éric Zemmour est aujourd'hui en position centrale sur l'ensemble de l'électorat de droite. C'est le seul en mesure de faire l'union des droites. Marine Le Pen ne peut pas battre Emmanuel Macron, Valérie Pécresse non plus. Éric Zemmour, avec sa position centrale au cœur de l'ensemble des électorats de droite, est en mesure de rassembler les électeurs courageux du Rassemblement national et des Républicains, mais aussi un certain nombre d'abstentionnistes. Les enquêtes d'opinion le montrent : les abstentionistes reviennent voter pour Éric Zemmour.