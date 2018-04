VIDEO. "Vous n'êtes pas le professeur et nous ne sommes pas les élèves", lance Edwy Plenel à Emmanuel Macron

Les échanges ont pu être tendus, dimanche soir, entre Emmanuel Macron et les journalistes Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin.

Emmanuel Macron a choisi d'être interrogé par deux journalistes réputés pour leur pugnacité, dimanche 15 avril. Un choix qu'il a peut-être regretté, au vu des échanges tendus qu'il a pu avoir avec Jean-Jacques Bourdin (RMC-BFMTV) et Edwy Plenel (Mediapart) au cours de la soirée.

Le président de la République a critiqué à plusieurs reprises les questions des journalistes, les jugeant "orientées" ou "démagogiques". "Vous n'êtes pas le professeur et nous ne sommes pas les élèves", a cinglé Edwy Plenel, avant d'ajouter : "les questions peuvent vous déplaire mais nous sommes là pour le faire".

Emmanuel Macron a par la suite répliqué. "Vous ne posez jamais de questions factuelles", a-t-il lancé à Edwy Plenel au cours de l'interview.

Un peu plus tard, une nouvelle passe d'armes a eu lieu entre le chef de l'Etat et le journaliste de Mediapart. Ce dernier interrogeait Emmanuel Macron sur les "projets collectifs" à Notre-Dame-des-Landes. "Vous détruisez ces projets", a déclaré Edwy Plenel. "Je m'installe dans votre salon et on dit que c'est un projet agricole alternatif ? C'est impossible", a répliqué le président de la République.