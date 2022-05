Présidentielle : en quoi va consister la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron ce samedi ?

Élu pour un second mandat, Emmanuel Macron sera officiellement investi nouveau président de la République française ce samedi matin à l'Elysée. On vous explique en quoi va consister cette cérémonie.

Élu pour un second mandat le 24 avril dernier, Emmanuel Macron sera officiellement investi nouveau président de la République ce samedi, à 11h, à l'Elysée. Franceinfo vous explique en quoi consiste cette cérémonie très codifiées, faites de traditions civiles et militaires.

Pas de passation de pouvoir, une première depuis 2002

Lors de la plupart des cérémonies d'investitures de président de la République a lieu une passation de pouvoir entre le président en place et le nouveau président. Habituellement, le futur président est accueilli par son prédécesseur dans la Cour d‘honneur de l’Elysée.

Dans la cinquième République, ce fut le cas à huit reprises. La première passation a eu lieu entre Charles De Gaulle et René Coty en 1959. La dernière fois, c'était en 2017 avec la passation de pouvoirs entre François Hollande et Emmanuel Macron.

Ce samedi, ce ne sera pas le cas. Emmanuel Macron remontera l'escalier de l'Elysée seul. La cérémonie suivra ensuite le même schéma que lors de la réélection de Jacques Chirac en 2002 ou François Mitterand en 1988.

Pas de remontée des Champs-Elysées prévue ce samedi pour Emmanuel Macron, contrairement à 2017. La matinée devrait être plus sobre et plus courte qu'il y a cinq ans.

Proclamation du résultat de l'élection par le Conseil constitutionnel

Emmanuel Macron fera ensuite son entrée dans la salle des fêtes du Palais de l'Elysée. Les résultats officiels de l’élection présidentielle seront ensuite proclamés par le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius.

Le président élu est reconnu comme Grand Maître de l’Ordre national de la Légion d’honneur et reçoit alors le collier du Grand Maître de la Légion d'honneur. Ce samedi, Emmanuel Macron se verra remettre ce collier pour la deuxième fois.

Ce collier est composé de seize maillons et date de la quatrième République. Au dos de chaque maillon sont inscrits les noms des présidents successifs, à partir de Vincent Auriol. Il restera, après Emmanuel Macron, deux maillons libres sur le collier actuel.

Discours et revue des troupes par Emmanuel Macron

Emmanuel Macron prononcera alors son discours d'investiture. Il saluera ensuite les personnalités invitées qui lui seront officiellement "présentées" par le chef du protocole de la cérémonie. Pour la fin de la cérémonie, il se dirigera dans le parc de l'Elysée où une Marseillaise sera entonnée. Emmanuel Macron passera enfin les troupes en revue avant que 21 coups de canon ne soient tirés de l'esplanade des Invalides.