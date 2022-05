La cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron aura lieu samedi

La date est enfin fixée. La cérémonie d'investiture du président de la République réélu pour un second mandat se tiendra samedi 7 mai à 11 heures.

Alors que le mandat actuel d'Emmanuel Macron s'achève le 13 mai, le président réélu a choisi de fixer à ce samedi 7 mai à 11 heures sa cérémonie d'investiture pour son second mandat, a appris mardi 3 mai franceinfo de source gouvernementale, confirmant une information de RTL.

Le président du Conseil constitutionnel proclamera les résultats officiels du second tour de l'élection présidentielle du 24 avril dernier. Après quoi Emmanuel Macron prononcera un discours et, suivant la tradition, rendra un hommage au drapeau national et à la Garde républicaine.

Cette cérémonie sera le prélude à la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un gouvernement chargés, entre autre, de mener la bataille des élections législatives des 12 et 19 juin prochains.

Elle précédera également une séquence médiatique importante pour Emmanuel Macron avec les cérémonies de la victoire du 8 mai 1945, une séquence européenne avec un discours prévu à Strasbourg le 9 mai et sans doute un déplacement dans la foulée à Berlin, son premier à l'étranger en tant que président réélu.