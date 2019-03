Le président de la Chine commence sa visite en France par la Côte d'Azur

Xi Jinping et son épouse sont arrivés dimanche 24 mars dans une superbe villa de Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes), accueillis par les époux Macron. Le temps d'admirer le crépuscule sur la Méditerranée, les deux couples se sont isolés pour une soirée privée loin des caméras. Le président chinois est venu en Europe parler de son projet économique baptisé "Les nouvelles routes de la soie", qui a déjà séduit l’Italie la veille.

Xi Jinping lundi et mardi à Paris

Lundi, après une nuit passée à l'hôtel de luxe Negresco sur la promenade des Anglais à Nice, le couple présidentiel chinois se rendra à Paris, où commencera le volet officiel de la visite avec signature d'accords, détour par l'Arc de triomphe et dîner à l'Élysée. Mardi, la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker se joindront aux discussions à l'heure où l'UE s'interroge avec angoisse sur les ambitions diplomatiques et commerciales de l'insatiable géant chinois.

Le JT

Les autres sujets du JT