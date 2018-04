DIRECT. Emmanuel Macron invité du "13 heures" de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 : le chef de l'Etat est arrivé dans le village de Berd'huis

Ce qu'il faut savoir

Une heure pour convaincre et répondre aux mécontentements qui s'expriment à travers le pays. A une heure inhabituelle – 13 heures – et dans un format inédit – le journal télévisé de Jean-Pierre Pernaut sur TF1, délocalisé dans une école rurale de l'Orne –, Emmanuel Macron va expliquer sa politique, jeudi 12 avril, alors que les mouvements de contestation se multiplient dans le pays. Le chef de l'Etat est arrivé sur place en fin de matinée, prenant plusieurs minutes pour saluer et échanger avec de nombreux habitants et supporters qui l'attendaient.

Un village d'un peu plus de 1 000 habitants. Pour cet entretien télévisé, le président de la République ne souhaitait pour cadre ni les ors de l'Elysée, ni les studios de TF1. C'est Berd'huis, une petite commune de l'Orne d'un peu plus de 1 000 habitants, qui a été choisie. L'interview se déroulera depuis une école inaugurée en 2015, et "aménagée en studio le temps du '13 heures'", selon un élu local.

Casser l'image de "président des villes". En s'exprimant dans le journal de Jean-Pierre Pernaut – regardé en semaine par plus de 5 millions de Français –, Emmanuel Macron compte reconquérir le cœur des retraités et des habitants des zones rurales. "Jean-Pierre Pernaut est l'incarnation d'un journalisme de proximité qui cible un public âgé, provincial, conservateur et inactif", souligne le communicant Philippe Moreau-Chevrolet. Une manière de casser l'image de "président des villes" que ses opposants tentent de lui coller depuis le début de son quinquennat.

De nombreux sujets abordés. Le chef de l'Etat "répondra à toutes les questions", assure l'Elysée. Et celles-ci ne manquent pas : grève à la SNCF, possibles frappes militaires en Syrie, évacuation de Notre-Dame-des-Landes, universités bloquées, pouvoir d'achat ou encore limitation de vitesse à 80 km/h. L'Elysée précise que ce n'est pas cette actualité chargée qui a poussé le président à sortir de son silence télévisé, mais "l'échéance de la première année" de son quinquennat.

Une popularité en recul chez les classes moyennes et populaires. Selon un récent sondage de l'institut Elabe, la cote de confiance d'Emmanuel Macron recule à la fois dans les classes populaires, où elle n'est plus que de 27%, et dans les classes moyennes (-6 points, à 41%), alors que, parallèlement, elle progresse chez les cadres, à 65%.

Une seconde interview dimanche soir. Après cet entretien qui fera la part belle aux sujets de proximité, Emmanuel Macron renouvellera l'exercice dimanche soir, avec un entretien commun à RMC-BFMTV et Mediapart, deux médias très éloignés en termes de ligne éditoriale et de publics. Une expression en deux temps qui doit permettre de toucher des publics différents, selon le porte-parole du gouvernement.