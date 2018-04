A quoi va ressembler l'interview d'Emmanuel Macron au "13 heures" de TF1 ?

Le chef de l'Etat se livre, jeudi, à un exercice inhabituel, en se rendant dans un village de l'Orne pour répondre aux questions de Jean-Pierre Pernaut.

Un cadre inhabituel, pour un exercice inhabituel. Emmanuel Macron accordera une longue interview à Jean-Pierre Pernaut, dans une édition spéciale du "13 heures" de TF1, jeudi 12 avril. Il s'agit du premier entretien d'une séquence médiatique courte, mais dense : dimanche 15 avril, le chef de l'Etat sera aussi interviewé en direct sur BFMTV, RMC et Mediapart.

Où l'entretien sera-t-il enregistré ?

Ni Elysée, ni studio de télévision. L'interview présidentielle sera délocalisée à Berd'huis, commune d'environ 1 100 habitants, dans l'Orne. Un village qui semble épargné par la plupart des difficultés du monde rural, selon ses habitants, interrogés par l'AFP. "Vous vous rendez compte, pour une commune comme la nôtre, trois médecins, un dentiste, des infirmiers. On a un club de foot avec 200 licenciés", détaille l'une d'elle.

Emmanuel Macron répondra aux questions de Jean-Pierre Pernaut depuis une école inaugurée en 2015, "aménagée en studio le temps du '13 heures'", précise à franceinfo un élu local. L'entretien se déroulera dans une classe de CE2 de cette école, qui s'est adaptée pour continuer à accueillir ses 195 élèves dans ses bâtiments modernes répartis autour d'une grande cour de récréation.

Selon TF1, c'est Jean-Pierre Pernaut qui a proposé ce dispositif. "Il voulait le faire dans une école connectée, parce qu'il estime que tout démarre de l'école", explique Thierry Thuillier, directeur de l'information de la chaîne, à franceinfo.

Pourquoi ce choix ?

Alors que l'image de "président des riches" et "des villes" lui colle à la peau, Emmanuel Macron va tenter de s'adresser à des électorats à reconquérir, à commencer par le retraités et les habitants des zones rurales. Et pour cela, le journal de 13 heures de TF1 semble tout indiqué. "Jean-Pierre Pernaut est l'incarnation d'un journalisme de proximité qui cible un public âgé, provincial, conservateur et inactif", souligne le politologue Philippe Moreau-Chevrolet. Avec lui, "Emmanuel Macron veut parler à la 'vraie' France, et sortir de son image de 'président des riches' jeune, glamour et parisien", selon le politologue.

"Que ce soient les retraités ou les gens qui habitent en province, il a des choses à se faire pardonner, à expliquer", analyse Arnaud Mercier, professeur à l’Institut français de presse, pour franceinfo.

Surtout, le JT de 13 heures de TF1 est suivi par 5,3 millions de téléspectateurs en moyenne, chaque jour de la semaine. "C'est aussi le choix de la puissance, c'est le journal télévisé numéro un des français", vante Thierry Thuillier.

Comment va se dérouler l'émission ?

L'interview aura lieu dans le cadre d’une édition spéciale du "13 heures", retransmise aussi en direct sur LCI, la chaîne d'information en continu de TF1. Pendant une heure, Jean-Pierre Pernaut interrogera Emmmanuel Macron entre de "courts reportages et témoignages, via lesquels des Français pourront interpeller ou s'adresser au chef de l'Etat", selon TF1.

De quoi Emmanuel Macron va-t-il parler ?

Le chef de l'Etat "répondra à toutes les questions", assure l'Elysée. Et celles-ci ne manquent pas : grève à la SNCF, possibles frappes militaires en Syrie, évacuation de Notre-Dame-des-Landes, universités bloquées, pouvoir d'achat ou encore limitation de vitesse à 80 km/h.

L'Elysée tient à préciser que ce n'est pas cette actualité chargée qui a poussé le président à sortir de son silence télévisé, mais "l'échéance de la première année" de son quinquennat.