Des propos rapportés d'Emmanuel Macron sur les "smicards" font polémique, l'Elysée dément

Emmanuel Macron a-t-il véritablement dit "les smicards préfèrent des abonnements VOD à une alimentation plus saine" ? L'Elysée a démenti fermement, samedi 24 février, des propos rapportés du chef de l'Etat, tenus devant un syndicat agricole pour qui "le président ne s'est pas exprimé en ces termes, mais le fond est le même". La polémique a été suscitée par le journal La Marseillaise, qui a relayé en une de son édition de samedi cette citation prêtée au chef de l'Etat lors d'une rencontre avec le syndicat Modef, le 14 février à l'Elysée.

🔴 « Smicards et alimentation saine », l’Elysée dément, le Modef maintient



La Une de La Marseillaise de ce week-end a fait largement réagir. L’Elysée dément catégoriquement les propos attribués au président, le Modef maintient. #SIA2024 https://t.co/eYxnEIBptM — La Marseillaise (@lamarsweb) February 24, 2024

L'entourage d'Emmanuel Macron concède que "le sujet de la part de l'alimentation dans le budget des ménages" ait pu être évoqué, mais réfute absolument ces mots. "Publier entre guillemets des propos rapportés sans vérification est par ailleurs curieux déontologiquement", ajoute l'Elysée.

"Choisir entre bien manger et les loisirs", "dur" à "entendre"

Interrogée par l'AFP, Lucie Illy, vice-présidente du Modef et présente à cette réunion, a affirmé que "le président ne s'est pas exprimé en ces termes, mais le fond est le même". Cette arboricultrice bio dans les Hautes-Alpes a notamment interpellé le président sur les "marges abusives que l'on constate parfois sur le bio, et la difficulté pour des personnes qui touchent le Smic de se fournir en produits bio".

"Il m'a dit d'abord qu'il n'y avait pas de marges abusives en bio. Puis il a dit que 'bien se nourrir est un choix de vie. Alors qu'on a 70 chaînes gratuites en France', on peut se passer d'un abonnement (télé) pour se payer des pommes bio", a-t-elle relaté. Se disant "un peu choquée", Lucie Illy a fait valoir que "quand on travaille et qu'on gagne le Smic, c'est dur de s'entendre dire de choisir entre bien manger et les loisirs, ça peut aller loin".

Face à ces propos, le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a immédiatement dénoncé "le mépris de classe jusqu'au bout de la part de celui qui, de toute sa vie, n'aura jamais eu d'arbitrage à faire entre manger mieux et avoir accès à la culture". La cheffe des députés RN Marine Le Pen a également épinglé un "mépris de classe permanent" du président.