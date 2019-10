Dans Valeurs actuelles, Emmanuel Macron veut plus d'efficacité contre l'immigration illégale

Le chef de l'État a accordé un entretien à Valeurs actuelles à paraître jeudi. Dans l'hebdomadaire qui se revendique d'une droite des valeurs, Emmanuel Macron affiche sa détermination sur l'immigration illégale.

Emmanuel Macron a accordé un entretien qualifié d'informel par l'Elysée à l'hebdomadaire Valeurs actuelles à paraître jeudi 31 octobre, où il souhaite notamment plus d'efficacité dans les reconduites à la frontière. Un entretien accordé au retour de son déplacement à La Réunion, la semaine dernière, donc avant l'attaque de la mosquée de Bayonne.

Le chef de l'État juge "contre-productif" d'interdire le port du voile pendant les sorties scolaires

Le président de la République sera donc jeudi à la une de ce journal qui se revendique d'une droite des valeurs avec comme obsession la question très sensible de l'identité nationale, ce qui pourrait faire l'objet de nombreuses critiques. Mais pour l'entourage du chef de l'État, Emmanuel Macron est le président de tous les Français, sans ostracisme. Toujours selon l'Elysée, dans cet entretien, Emmanuel Macron condamne l'agression verbale d'un élu du Rassemblement national à l'égard d'une femme voilée, dans l'enceinte du conseil régional de Bourgogne et juge "contre-productif" d'interdire le port du voile pendant les sorties scolaires.

Emmanuel Macron souhaite plus d'efficacité dans les reconduites à la frontière

Mais il affiche aussi sa détermination contre l'immigration et notamment l'immigration illégale. Il souhaite plus d'efficacité dans les reconduites à la frontière et un plus grand contrôle des soins, des actes médicaux auxquels ont accès les migrants. Pas un mot sur Eric Zemmour mais en privé la condamnation est définitive. "La pensée d'Eric Zemmour est mortifère", juge le président de la République.