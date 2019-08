Municipales à Paris : Isabelle Saporta, compagne de Yannick Jadot, rejoint la liste de Gaspard Gantzer

L'ex-chroniqueuse de RTL rallie la liste de l'ancien communicant de François Hollande alors que le parti écologiste EELV a désigné en juin son candidat.

C'est une alliance qui risque de semer le trouble au sein d'Europe Ecologie les Verts (EELV). Isabelle Saporta, ancienne journaliste de RTL, et compagne de l'eurodéputé Yannick Jadot (EELV), rejoint la liste de l'ancien communicant de François Hollande, Gaspard Gantzer, pour les municipales à Paris, selon un entretien publié lundi 19 août par Le Parisien.

"La seule chose qui m'anime aujourd'hui, c'est de changer concrètement la vie des Parisiennes et des Parisiens", estime Isabelle Saporta dans cette interview. "Ce que j'aime chez Gaspard, c'est cette liberté. On n'est pas dans un parti, on part d'une page blanche. On est pragmatique, on a la volonté de faire avancer les choses", ajoute-t-elle.

"Avec notre projet, l'écologie sera la nouvelle matrice par laquelle tout doit passer", promet Gaspard Gantzer. En contrepartie de ce ralliement, il s'engage à nommer Isabelle Saporta "première adjointe, en charge de l'urbanisme et de l'écologie", s'ils gagnent les municipales en mars 2020.

Les candidatures se multiplient

Interrogée par le quotidien sur ce ralliement alors que son compagnon est élu EELV, et que le parti écologiste a désigné en juin son candidat, David Belliard, Isabelle Saporta s'est dit "désolée" "que ça déplaise aux uns et aux autres".

A quelques mois des élections municipales, les candidatures se multiplient à Paris : Benjamin Griveaux pour LREM, David Belliard pour EELV, Ian Brossat pour le PCF, Pierre-Yves Bournazel au centre. De son côté, LR doit choisir à l'automne entre Rachida Dati, Jean-Pierre Lecoq et Marie-Claire Carrere-Gee, pour faire face à la maire (PS) sortante Anne Hidalgo, dont une candidature à sa succession ne fait guère de doute.