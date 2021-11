DIRECT. Remontées mécaniques : port du masque obligatoire dans les files d'attente, pass sanitaire exigé si la situation épidémique se dégrade, annonce Jean Castex

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

Le port du masque sera obligatoire dans les files d'attente des remontées mécaniques à partir de la semaine prochaine, a annoncé Jean Castex. En revanche, le pass sanitaire ne sera pas demandé, sauf si le taux d'incidence dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants.



Des manifestants se rassemblent depuis midi devant l'hôtel de ville, à Paris, pour demander plus de "justice climatique". Des centaines de rassemblements similaires ont lieu ailleurs en France et dans le monde. Suivez la manifestation parisienne en direct.



Plusieurs personnes ont été blessées dans un train en Bavière, en Allemagne, lors d'une attaque au couteau, a annoncé la police locale. Leurs jours ne sont pas en danger. Le suspect, un homme, a été interpellé.



Les évêques de France, réunis à Lourdes, ont reconnu hier "la responsabilité institutionnelle" de l'Eglise catholique dans les violences sexuelles subies par 330 000 mineurs en son sein depuis 1950. Des rassemblements sont prévus à Paris et à Lourdes, à 14 heures, en soutien aux victimes.



: Le défenseur du PSG Abdou Diallo, testé positif au Covid-19, sera forfait pour le déplacement à Bordeaux ce soir en Ligue 1, a annoncé le club parisien. Il n'est pas le seul absent : Lionel Messi, gêné à une cuisse et à un genou, ne sera notamment pas de la partie.

: Les manifestants s'amassent devant l'hôtel de ville à Paris, pour demander plus de "justice climatique", alors que plusieurs centaines de rassemblements sont prévus dans le monde aujourd'hui. Vous pouvez suivre l'événement dans ce direct grâce à notre journaliste Thomas Baïetto, qui est sur place.

: Le recours au pass sanitaire, qui ne sera donc exigé que si le taux d'incidence national dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants, est-il probable ? Afin de vous donner une idée de la situation, ce dernier est repassé ces derniers jours au-dessus de la barre des 60 cas pour 100 000 habitants en France.

: Par ailleurs, une distanciation sera imposée dans les files d'attente des remontées, "avec des contrôles aléatoires", a prévenu le Premier ministre. Une fois installé sur le télésiège, on pourra enlever le masque à l'air libre. Ce protocole doit entrer en vigueur en début de semaine prochaine, selon le secrétaire d'Etat au Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne.

: En revanche, un protocole sanitaire "renforcé" sera appliqué même si le taux d'incidence national n'atteint pas ce seuil, a prévenu le Premier ministre, en déplacement en Haute-Savoie. Le port du masque sera notamment obligatoire dans les files d'attente des remontées mécaniques.

: Le pass sanitaire ne sera obligatoire pour accéder aux remontées mécaniques des stations de ski que si le taux d'incidence national dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants, annonce Jean Castex.

: Parmi les revendications des manifestants, la "justice climatique". Ce concept repose sur le fait que ce sont les riches, grands émetteurs de gaz à effet de serre, qui sont les premiers responsables du réchauffement climatique, et que ce se sont les pauvres qui en subissent les conséquences.

: De Paris à Glasgow, des centaines de manifestations pour le climat sont organisées aujourd'hui. Voici quelques clichés d'une action organisée à Séoul (Corée du Sud), relayée sur Twitter par la coalition d'ONG qui organise ces manifestations.

: Selon la police, "il n'y a désormais plus aucun danger". Aucune communication n'a été faite à ce stade sur les motivations du suspect.

: #ALLEMAGNE Plusieurs personnes ont été blessées dans un train en Bavière, en Allemagne, lors d'une attaque au couteau, annonce la police locale. Le suspect, un homme, a été interpellé.

: Bonjour @Manu, non toujours pas d'avancée. Les deux négociateurs se retrouveront à Londres pour une nouvelle rencontre lundi, selon Bruxelles.

: Toujours rien sur les licences de pêche ?

: Au moins 80 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un dépôt de carburant hier soir dans la zone industrielle de Freetown, la capitale de la Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest. Selon des témoins oculaires, l'explosion a été provoquée par un véhicule qui a pris feu dans une station-service à la suite d'un accident de la route.

: "La classe d'âge des moins de 11 ans est évidemment celle où le virus trouve le chemin le plus facile pour se propager."



Il faut s'attendre à un retour du port du masque à l'école primaire dans l'ensemble des départements français, a estimé ce matin sur franceinfo le chef du service réanimation de l'hôpital Lariboisière, à Paris. Plus de 60 départements métropolitains et ultra-marins sont au-dessus du seuil d'alerte.

: Vous adorez vous trémousser sur Dancing Queen ? Vous allez être ravis. Après 40 ans d’absence, le mythique groupe suédois de pop, , revient avec un nouvel album intitulé Voyage, et dix titres inédits. On vous en parle ici. <span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: La chanteuse de 26 ans Marilia Mendonça, très populaire au Brésil, est morte hier dans un accident d'avion dans le sud-est du pays. Selon la police, la cause probable de l'accident est une collision avec une antenne. Elle était l'une des principales représentantes du "sertanejo", un genre musical proche de la "country". (ANDRE CARDOSO / THENEWS2 / AFP)

: La Russie a enregistré un record de contaminations au Covid-19 dans les dernières 24 heures, avec 41 335 nouveaux cas. Le signe d'une épidémie qui ne faiblit pas, malgré la semaine chômée décrétée par le président Vladimir Poutine.

: Choc attendu en Islande ! La finale des championnats du monde de League of Legends va livrer son verdict tout à l'heure, après plus d'un mois de compétition. Les Sud-Coréens de Damwon KIA, tenants du titre, sont favoris face aux Chinois d'EDward Gaming. Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur ce sommet de l'année d'esport. (COLIN YOUNG-WOLFF - Riot Games)

: D'où vient alors ce "concurrent chinois" ? D'un communiqué qui en fait mention, envoyé par un responsable du mouvement L'Engagement, qui soutient la candidature d'Arnaud Montebourg à la présidentielle. L'équipe du candidat assure que le patron de la manufacture Regain en a parlé. Ce dernier assure toutefois que s'il a bien parlé de concurrence chinoise dans le secteur du textile, il n'a pas déclaré qu'une entreprise chinoise lui avait volé le contrat.

: Arnaud Montebourg s'est rendu jeudi à Castres, dans le Tarn, pour défendre le "made in France" en général et la manufacture Regain en particulier. Le candidat à la présidentielle a dénoncé une commande publique faisant le choix d'un producteur étranger au détriment du français. Problème : les deux entreprises choisies par l'armée à la place de la firme tarnaise sont bien françaises (même si l'une d'entre elles fabrique au Maghreb).

: Du "made in China" plutôt que du "made in Tarn" ? Jeudi, l'armée française a été pointée du doigt pour avoir préféré se fournir en pulls pour ses militaires auprès d'un entreprise fabricant en Chine plutôt qu'en France. Une "fake news" démentie par la "grande muette". Nos journalistes Pauline Lecouvé et Benoît Zagdoun ont retracé l'itinéraire de cette fausse information. (FLORENT BUSQUETS MANAVIT / HANS LUCAS / AFP)

: Emmanuel Macron a déclenché la colère de son homologue algérien après des propos rapportés par Le Monde accusant le système "politico-militaire" algérien d'entretenir une "rente mémorielle" en servant à son peuple une "histoire officielle" qui "ne s'appuie pas sur des vérités".

: "Je ne serai pas celui qui fera le premier pas."



Les tensions entre Alger et Paris ne semblent pas près de s'apaiser. Emmanuel Macron "a rouvert un vieux conflit de manière totalement inutile", estime le président algérien dans une interview accordée à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel.