Claude Guéant : l’ex-ministre de l’Intérieur incarcéré à la Santé

Claude Guéant, ancien ministre de l’Intérieur et très proche de Nicolas Sarkozy, est incarcéré depuis lundi 13 décembre à la prison de la Santé, à Paris. Une décision de justice prise en application de cette condamnation datant de janvier 2017, liée à l’affaire dite des primes du ministère de l’Intérieur. Entre 2002 et 2004, Claude Guéant alors directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l’Intérieur, s’est octroyé 105 000 euros de primes indues en liquide. Des compléments de salaire qu’il n’a jamais considéré comme illégaux. "C’était de l’argent qui n’avait pas de statut fiscal", dit-il.

Neuf mois d'incarcération

Condamné à deux ans de prison dont un ferme et à 105 000 euros de dommages et intérêts et 75 000 euros d’amende, Claude Guéant n’aurait réalisé qu’un tiers des virements nécessaires. Voilà pourquoi il a été incarcéré pour neuf mois, une décision "incompréhensible", selon son avocat. Ce dernier a indiqué qu’il saisirait le juge d'application des peines, invoquant l’état de santé fragile de son client âgé de 76 ans.