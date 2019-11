Française des Jeux : déjà plus d'un milliard d'euros de souscription des particuliers, annonce le ministre de l'Economie

Bruno le Maire a salué un "immense succès populaire".

Les Français ont souscrit dès à présent pour 1 milliard d'euros pour la mise en Bourse de la Française des Jeux. Un "immense succès populaire", salué par le ministre de l'Economie et des Finances, dimanche 17 novembre."Il y a pour un milliard d'euros de souscription des particuliers", a déclaré Bruno Le Maire au micro de BFM TV.

Le gouvernement français a enclenché le 7 novembre dernier la plus importante vague de privatisations depuis plus d'une décennie en lançant le processus d'introduction en Bourse de la loterie nationale. Il s'agit de la plus importante cotation de l'année.