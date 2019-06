Désengagement de Fiat : "On assume de nous donner le temps nécessaire et approprié pour travailler', indique le cabinet de Bruno Le Maire

Dans un mail adressé dans la nuit de mercredi à jeudi à franceinfo, le cabinet du ministre de l'Economie Bruno Le Maire a réagi après l'annonce du désengagement de Fiat-Chrysler du projet de fusion avec Renault.

Le cabinet du ministre de l'Economie Bruno Le Maire a réagi après l'annonce du désengagement de Fiat-Chrysler du projet de fusion avec Renault, dans un mail adressé dans la nuit de mercredi à jeudi 6 juin à franceinfo. Un retrait en raison du report du vote devant entériner le projet, qui devait se tenir mercredi soir mais qui se tiendra finalement mardi prochain à la demande de Bruno Le Maire qui souhaitait s'assurer du soutien de Nissan, partenaire de Renault. Une position que revendique le cabinet : "On assume de nous donner le temps nécessaire et approprié pour travailler", précise ce document.

"FCA a décidé quelques minutes plus tard de retirer son offre"

Le cabinet détaille à franceinfo que "lors du conseil, Nissan a expliqué qu'ils avaient l'intention de s'abstenir si un vote avait lieu ce soir." "Nous avons donc demandé, lit-on dans le mail adressé à franceinfo, un peu plus de temps et d’attendre la visite de Bruno Le Maire au Japon (à partir de demain pour le G20) pour poursuivre les discussions. Ensuite seulement, vote mardi. Mais FCA a décidé quelques minutes plus tard de retirer son offre."

À notre avis, il n’y a pas de bonne raison pour agir de manière aussi précipitée. Nous avions beaucoup progressé sur les quatre conditions énoncées par le ministre.cabinet de Bruno Le Maireà franceinfo

"Il y avait un accord de principe sur l'ensemble du paquet entre FCA et Renault (y compris le gouvernement) (…) mais le soutien de Nissan était important", poursuit le cabinet. Le cabinet défend la position de ses alliés japonais : "Nous avons juste suggéré de prendre le temps de parler davantage aux Japonais. L'attitude des Japonais est normale compte tenu des enjeux, de la quantité d’informations en cause, etc. Difficile de comprendre pourquoi FCA a décidé de se rétracter maintenant de manière si précipitée. A notre avis, il n'y avait aucune bonne raison de le faire."

Selon le cabinet, depuis le début, "FCA a mis une pression énorme sur le timing et a essayé de nous pousser à prendre ou à laisser. Nous avons clairement indiqué que nous ne serions pas soumis à une telle pression. C’est 100% normal qu’il faille du temps pour conclure un accord aussi massif. On assume de nous donner le temps nécessaire et approprié pour travailler".