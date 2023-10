Affaire Benjamin Griveaux : l'artiste russe Piotr Pavlenski condamné à six mois de prison ferme

Cet homme de 39 ans avait diffusé sans son consentement des images à caractère sexuel de l'ancien candidat LREM à la mairie de Paris. Sa compagne Alexandra de Taddeo a écopé de six mois avec sursis.

L'artiste russe Piotr Pavlenski a été condamné, mercredi 11 octobre, à six mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir enregistré et diffusé, sans son consentement, des images à caractère sexuel de l'ancien porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, en février 2020. Sa peine a été aménagée, il portera un bracelet électronique. Sa compagne, Alexandra de Taddeo, qui avait eu une brève relation avec l'ancien porte-parole du gouvernement en 2018, s'est vu infliger six mois de prison avec sursis pour avoir conservé les vidéos mais aussi pour avoir participé à leur diffusion, ce qu'elle contestait.

L'artiste russe, connu pour des performances extrêmes en Russie et réfugié en France depuis 2017, avait défendu cette diffusion comme étant son "huitième événement d'art sujet-objet", invoquant la "liberté artistique". Il a ensuite usé de son droit au silence pendant l'audience. Le parquet avait de son côté estimé que "n'importe quelle action ne peut être commise au nom de la liberté d'expression".

Alors candidat pour La République en marche à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux avait abandonné la campagne le 14 février 2020 en fustigeant des "attaques ignobles mettant en cause [sa] vie privée". Trois ans et demi plus tard, le procès s'est tenu en l'absence de Benjamin Griveaux, 45 ans, qui a abandonné la politique.