DIRECT. Mise en examen de Richard Ferrand : Emmanuel Macron soutient le président de l'Assemblée nationale

: De son côté, l'avocat de l'association Anticor, partie civile dans ce dossier, appelle Richard Ferrand à renoncer à la présidence de l'Assemblée. "Pour nous, Richard Ferrand doit partir", affirme Jérôme Karsenti sur franceinfo, estimant que "cette mise en examen [va] perturber les institutions".

: Emmanuel Macron soutient Richard Ferrand après sa mise en examen, nous indique son entourage.

: Pour ce qui est du deuxième volet de votre question, j'avoue ne pas avoir (en faisant de rapides recherches) trouvé de réponse précise. Le seul élément que je peux vous apporter, c'est que Richard Ferrand soulignait en 2017 n'être "ni marié, ni pacsé" avec sa compagne, et ne pas avoir "de patrimoine commun" avec elle.

: L'association Anticor, qui avait déjà déposé une première plainte, en a alors déposé une deuxième avec constitution de partie civile pour relancer l'affaire, et s'oppose à l'analyse du parquet sur ce point : elle estime que le délai de prescription a commencé à partir des révélations du Canard enchaîné, en mai 2017.

: Bonjour @anonyme. En 2017, le parquet de Brest avait estimé que "les infractions d'abus de confiance et d'escroquerie" n'étaient "pas constituées, faute d'un préjudice avéré". Sur le volet de la prise illégale d'intérêts, en revanche, le procureur reconnaissait que le parquet "aurait pu envisager l'ouverture d'une information judiciaire", mais il avait estimé que les faits étaient "prescrits" depuis juin 2015, le délai étant de trois ans.

: Quels étaient les arguments développés pour l'arrêt des poursuites dans la première plainte ? Je croyais qu'on ne pouvait pas être pouvoir adjudicateur d'un marché public et recevoir une offre de sa famille. Il y a clairement conflit d'intérêt ?

: "Le président Richard Ferrand doit rester dans ses fonctions. La mise en examen ne préjuge en rien de sa culpabilité. (...) Je ne vois pas en quoi [son] maintien à ses fonctions puisse en rien abîmer l'institution ou perturber son fonctionnement normal."



Sans surprise, le leader des députés LREM Gilles Le Gendre défend, sur franceinfo, le maintien en poste de Richard Ferrand, qui l'avait précédé à la tête du groupe parlementaire. Il assure ne pas douter "un seul instant que la procédure démontrera son intégrité".

: Comme le rappelle Richard Ferrand, une première plainte avait été classée sans suite en octobre 2017. Le procureur de Brest avait invoqué la prescription s'agissant d'un éventuel délit de prise illégale d'intérêts, et jugé que les infractions d'abus de confiance et d'escroquerie n'étaient "pas constituées". L'association Anticor avait alors déposé une deuxième plainte, avec constitution de partie civile.

: Si vous avez oublié en quoi consiste cette affaire, nous l'avons résumée dans un article. En substance, il est reproché à Richard Ferrand, qui dirigeait alors les Mutuelles de Bretagne, d'avoir fait louer à l'organisme des locaux appartenant à sa compagne, qui avaient été rénovés aux frais de l'organisme. Les révélations, en 2017, avaient entraîné sa démission du gouvernement.

: Dans ce même communiqué, Richard Ferrand dit voir sa mise en examen comme une "mesure procédurale" qui "va lui permettre de pouvoir se défendre". Il assure être "serein" car une première plainte, sans constitution de partie civile, avait été classée sans suite en 2017, et qu'"aucun élément nouveau n'a été versé à ce dossier dans lequel il n'y a ni préjudice ni victime".

: Richard Ferrand a immédiatement confirmé son intention de conserver son poste malgré cette mise en examen : dans un communiqué à l'AFP, il s'est dit "déterminé à poursuivre [sa] mission".

: Le parquet de Lille a annoncé cette mise en examen vers 0h45, cette nuit, après un "interrogatoire de première comparution" de près de 15 heures au tribunal de grande instance de Lille.

: Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, a été mis en examen pour "prise illégale d'intérêts" dans l'affaire des Mutuelles de Bretagne.











(ERIC FEFERBERG / AFP)

: Rappelons rapidement les principales informations de ces dernières heures :



Entendu hier à Lille, le président LREM de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a finalement été mis en examen cette nuit pour "prise illégale d'intérêts" dans l'affaire immobilière des Mutuelles de Bretagne. Il a fait savoir qu'il comptait rester en poste.



