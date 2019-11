"Agissons ensemble pour l’environnement" : participez à la consultation avec Make.org

Franceinfo est partenaire de Make.org pour donner aux citoyens la parole sur une question aussi centrale que simple : comment agir ensemble, dès maintenant, pour l'environnement ? Cette grande consultation en ligne lancée mardi 5 novembre s'achèvera mi-janvier et doit accoucher d’une dizaine de projets très concrets.

La plateforme de mobilisation citoyenne Make.org a lancé, mardi 5 novembre, une grande consultation en ligne autour de la question de l'environnement. Franceinfo s'y associe et donne la possibilité à ses lecteurs de participer à la consultation directement sur notre site, en répondant à une question simple : "Comment agir dès maintenant pour l'environnement ?" Vous trouverez ainsi au bas de nos articles consacrés à la cause environnementale un module permettant de proposer vos idées et de voter sur celles des autres participants.

La consultation prendra fin le 19 janvier 2020. Make.org et ses partenaires (entreprises, associations, institutions et médias) identifieront alors les grandes orientations issues des contributions. Comme le précise Axel Dauchez, président de Make.org, "la consultation permet d'extraire deux types de résultats : les propositions controversées, clivantes, et les propositions consensuelles". Ce sont ces dernières qui seront retenues pour être travaillées dans un "incubateur d'idées" et devenir le cœur d'un "plan d'actions de la société civile".

L'objectif est de pouvoir "incuber et financer" de cinq à dix projets concrets entre septembre et octobre 2022, afin que les idées issues de la consultation citoyenne deviennent bien réalité. Et afin de "passer de l'indignation tangible à l'action concrète".

Make.org se définit comme une plateforme citoyenne "leader de la Civic Tech européenne" et a l'habitude de "monter des coalitions de la société civile". Franceinfo avait déjà pu s'associer à une précédente consultation intitulée "Comment les médias peuvent-ils améliorer la société ?"