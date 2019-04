Rationnement, éducation suspendue, journée de travail réduite… Le Venezuela prend des mesures draconiennes contre les coupures de courant

Alors que de nombreux Vénézueliens manifestent leur exaspération dans les rues, les autorités ont décrété un plan de rationnement pour 30 jours.

Le gouvernement du Venezuela a annoncé dimanche 31 mars des mesures drastiques pour tenter de venir à bout des coupures de courant géantes, qui paralysent le pays depuis début mars. Les autorités ont décrété un rationnement de l'électricité pour 30 jours, la suspension des cours dans les écoles et la réduction de la journée de travail, qui s'achèvera à 14 heures dans les administrations comme les entreprises privées.

"J'ai approuvé un plan de 30 jours" pendant lesquels l'électricité sera rationnée afin de tenter de rationaliser la production, le transport, la distribution et la consommation, "avec une attention particulière à garantir la distribution d'eau", a déclaré le président Nicolas Maduro à la télévision nationale. Tout en notant que de nombreux Vénézuéliens, justement privés d'éléctricité, ne recevraient le message.

"Pas d'eau, pas de lumière, pas internet"

Des Vénézuéliens en colère avaient installé des barricades en feu, dimanche, près du palais présidentiel à Caracas et dans d'autres régions du pays pour protester contre les pannes d'électricité répétées. "Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de lumière, nous n'avons pas internet, nous n'avons pas de téléphone, nous sommes coupés du monde, nous sommes arrivés à la pire situation que nous puissions imaginer", a dénoncé Joaquin Rodriguez, un avocat de 54 ans, alors qu'il manifestait son mécontentement en tapant sur un bidon en plastique, dans le quartier de Los Palos Grandes à Caracas.

Les autorités attribuent ces coupures à des "attaques terroristes" dans le cadre d'une "guerre électrique déclenchée pour rendre fou le pays". Ce sont ces sabotages qui, selon Nicolas Maduro, affectent la centrale hydroélectrique de Guri, qui fournit au Venezuela 80% de son électricité. Caracas et 20 Etats vénézuéliens sur 23 ont été de nouveau plongés durant le week-end et de nombreuses régions sont restées sans courant depuis..

L'opposition et des experts du secteur estiment que ces coupures de courant à répétition sont dues au manque d'investissements dans les infrastructures. "On le voyait venir", a expliqué Miguel Lara, un responsable du système électrique vénézuélien jusqu'en 2004, attribuant les coupures au défaut de maintenance et à la corruption.