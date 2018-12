Vatican : le message du pape pour Noël

Lundi 24 décembre au soir, ans la majestueuse basilique Saint-Pierre de Rome au Vatican, le pape François a insisté sur la nécessité du partage entre les hommes. En des termes forts, il s'est élevé contre la frénésie de la consommation, dont Noël est l'un des points d'orgue. "L'homme est devenu avide et vorace. Avoir, amasser des choses semble pour beaucoup de personnes le sens de la vie. Ainsi quelques personnes se livrent à des banquets tandis que beaucoup d'autres n'ont pas de pain pour vivre", a-t-il ainsi déclaré.

Un engagement en faveur des autres

Dans le très chic 16e arrondissement de Paris, l'homélie du pape est plutôt bien accueillie par les fidèles. Pour le père Olivier Teilhard de Chardin, curé de la paroisse Notre-Dame d'Auteuil, "l'essentiel est dans le cœur, il est avec les personnes alors il vaut mieux acheter moins de choses et passer plus de temps avec les autres". Depuis le début de son pontificat il y a six ans, le pape François creuse inlassablement son sillon, celui d'un engagement en faveur des autres.

