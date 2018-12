Noël : le Pape François appelle au partage des richesses

Le Pape François a profité de son allocution devant de milliers de fidèles rassemblés à Rome (Vatican) mardi 25 décembre pour appeler à davantage de fraternité. En direct du Vatican, le journaliste Alban Mikoczy revient sur ce discours "Il a délivré son message de Noël en deux temps. Hier soir [lundi 24 décembre] lors de la messe de la nativité, il s'est adressé aux catholiques dans le monde et s'est livré à un réquisitoire violent contre ce qu'il appelle la 'voracité'.

"Nos différences sont une richesse"

"Amasser des choses semble pour beaucoup le sens de la vie. Pendant cette période, quelques-uns se livrent à des banquets tandis que d'autres n'ont pas de pain pour vivre" a-t-il déclaré. Mardi 25 décembre, il a cette fois pris la parole devant le monde lors de la traditionnelle bénédiction "Urbi et orbi" (à la ville et au monde). "Il s'est adressé aux non-chrétiens et a parlé de fraternité, de s'aimer les un, les autres quelque soit les différences de couleurs, de races et d'opinions politiques", poursuit le journaliste de France 2. "Nos différences ne sont pas un danger, mais une richesse. Comme pour un artiste qui veut faire une mosaïque, c'est mieux d'avoir à disposition de multiples couleurs plutôt que des carrés d'une seule couleur", a rappelé le Pape François.







