VIDEO. À New York, l'escalier du film "Joker" est envahi par les touristes

Depuis la sortie du film "Joker" en octobre, les touristes affluent sur un escalier du quartier d'Highbridge, dans le Bronx. Cet escalier a servi de décor pour une scène du célèbre film. Mais, alors que les visiteurs enchaînent les photos sur les "escaliers du Joker", les habitants du quartier se sont fait leur propre avis concernant l'afflux de touristes. "Les gens viennent ici et ils veulent juste utiliser cet endroit pour prendre des photos, mais ils ne soutiennent pas la communauté, la population locale les laveries, les épiceries, etc.", regrette Thonna. "Il y a des gens, de vraies personnes qui vivent ici. Des gens pauvres. Et ça craint", poursuit-elle.

Selon un autre habitant du quartier, ce lieu n’attire normalement personne. "Si vous n'êtes pas d'ici, vous ne venez pas ici", lance-t-il.

Si vous venez jusqu'ici, dépensez-y un peu d'argent (…) Montrez votre soutien. Ne restez pas assis là.

Un autre résident du quartier pointe les personne qui, après avoir vu le film, ont "l'impression que ça (ndlr : le quartier) leur appartient". Si les habitants en colère sont nombreux, il y en a quelques un qui y voit une aubaine : "Pour moi, c'est un honneur qu'on ait fait un film dans mon quartier." "Les gens ont une nouvelle raison de venir dans le Bronx, autre que pour le Yankee Stadium", fait valoir une autre personne.