Un drone iranien survole un porte-avions américain dans le golfe Persique

Un drone des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique iranienne, a survolé un porte-avions américain croisant dans le golfe Persique, affirme l'agence de presse iranienne Tasnim, dimanche 27 avril. Celle-ci publie une vidéo non datée dans laquelle figure un drone bleu clair avec l'inscription "Ababil III" en lettres persanes et latines. Les images, accompagnées, d'une musique évoquant un film d'action, ont été tournées par la force navale des Gardiens de la Révolution, écrit Tasnim.

L'appareil décolle d'une piste désertique en bord de mer, puis la vidéo montre une vue aérienne de deux bâtiments de guerre croisant en mer et semblant appartenir à l'escorte d'un porte-avions dont s'approche ensuite la caméra. Sur la tourelle de ce bâtiment est inscrit le matricule 69 en chiffres géants. La vidéo donne ensuite, sous forme d'informations incrustées dans l'image, des détails sur les numéros de plusieurs avions sur le pont, pour certains visibles à l'oeil nu, notamment ceux de deux avions de surveillance américains Hawkeye AWACS et de quelques avions de combat F18.

A high definition footage obtained by #IRGC naval forces shows the #US warships being closely monitored in the #PersianGulf waters, south of #Iranhttps://t.co/BEaY2NhbIL pic.twitter.com/k8Pzh8wdGO