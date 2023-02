États-Unis : la Californie frappée par une tempête de neige

De fortes chutes de neige se sont abattues sur le sud de la Californie, samedi 25 février, à la grande surprise des habitants qui ont dû se munir face au froid.

De la neige sur les plages de Californie, le grand blanc sur l’ouest des États-Unis, un épisode climatique exceptionnel qui s’abat depuis quelques jours dans la région pourtant réputée pour son ensoleillement. Les conditions de circulation sont délicates avec des routes coupées et des chasse-neiges pour tenter de dégager la route. 100 000 foyers seraient privés d’électricité, la conséquence de l’une des pires tempêtes hivernales de ces dernières décennies.



Certains immortalisent la scène

Mais les chutes de neige ravissent aussi les enfants et surprennent les adultes, dont certains immortalisent la scène. "Ça fait longtemps que je n’avais pas vu de la neige et ça me manquait", confie un homme. "C’est incroyable, on vient régulièrement ici et voir tout ce paysage couvert de neige, c’est vraiment bizarre, c’est sympa", ajoute un autre. Au nord de la Californie, dans un zoo, les ours blancs profitent de la poudreuse.