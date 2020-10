Présidentielle américaine : un dernier débat respectueux entre Donald Trump et Joe Biden

Donald Trump et Joe Bien se faisaient face jeudi 22 octobre dans le Tennessee une dernière fois avant l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. Lors de ce débat télévisé, il y a d'abord eu un changement de ton, rien à voir avec le pugilat du mois dernier. Au plus fort des échanges, Donald Trump s'en est tenu à ses mimiques et Joe Biden à une exclamation, "Come on" ("allons"), qu'il a répétée plusieurs fois. Il faut dire que les organisateurs coupaient le micro de l'un pendant les deux premières minutes du temps de parole de l'autre.

Trump attaqué sur la gestion de la crise sanitaire

En difficulté dans les sondages, Donald Trump a préféré mettre en avant ce qu’il considère comme les réussites de son mandat : de bons résultats économiques et une réforme de la justice. Joe Biden l’a, lui, attaqué sur la gestion de la crise du coronavirus, estimant que son adversaire était celui qui est "responsable de tant de morts".

