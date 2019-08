Barack Obama rend hommage à Toni Morrison, la qualifiant de "trésor national"

L'ex-président démocrate Barack Obama a rendu, mardi 6 août, un vibrant hommage à Toni Morrison, morte la veille au soir, qualifiant la romancière afro-américaine de "trésor national". L'écrivaine avait obtenu le prix Nobel de littérature en 1993.

"Son écriture représentait un superbe et profond défi à notre conscience et à notre imagination morale", a écrit l'ancien président, qui avait décerné la prestigieuse médaille de la Liberté à Toni Morrison lors d'une cérémonie à la Maison Blanche le 29 mai 2012, la plus haute décoration civile décernée aux Etats-Unis. "Quel cadeau d'avoir pu respirer le même air qu'elle, ne serait-ce qu'un moment", a-t-il poursuivi.

Toni Morrison was a national treasure, as good a storyteller, as captivating, in person as she was on the page. Her writing was a beautiful, meaningful challenge to our conscience and our moral imagination. What a gift to breathe the same air as her, if only for a while. pic.twitter.com/JG7Jgu4p9t