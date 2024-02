Etats-Unis : Joe Biden remporte haut la main la primaire démocrate en Caroline du Sud

Une première étape de franchie. Le président des Etats-Unis, Joe Biden, a remporté haut la main, samedi 3 février, son premier test électoral dans sa quête d'un second mandat à la Maison Blanche, lors de la primaire démocrate en Caroline du Sud, selon des résultats officiels. Joe Biden, qui comptait sur un important électorat noir dans cet Etat conservateur du sud des Etats-Unis, a remporté la primaire avec plus de 96,4% des voix face à deux autres candidats quasi inconnus du grand public, selon ces résultats tirés à partir du dépouillement de plus de la moité des suffrages.

Le président américain, qui se trouvait lui-même en Californie samedi soir avant de se rendre dans le Nevada (ouest) dimanche en vue du prochain scrutin mardi, a aussitôt estimé qu'il battrait en novembre son probable adversaire républicain, l'ancien président Donald Trump.

"En 2024, les habitants de la Caroline du Sud se sont à nouveau exprimés et je n'ai aucun doute sur le fait que vous nous avez mis sur la voie d'une nouvelle victoire à la présidence et d'une nouvelle défaite de Donald Trump", a-t-il dit dans un communiqué. "Les enjeux de cette élection ne pourraient être plus élevés. Des voix extrêmes et dangereuses sont à l'oeuvre dans le pays, menées par Donald Trump", a-t-il dit.