Soupçons d'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine : Donald Trump affirme que Moscou l'a aidé à être élu, puis se rétracte

Un lapsus révélateur ? Donald Trump a affirmé, jeudi 30 mai, pour la première fois, que la Russie l'avait aidé à être élu à la Maison Blanche en novembre 2016, avant de faire rapidement machine arrière.



"Russie, Russie, Russie ! C'est tout ce qu'on entendait au début de cette chasse aux sorcières. Et aujourd'hui, la Russie a disparu parce que je n'avais rien à voir avec le fait que la Russie m'ait aidé à être élu", a tweeté le milliardaire américain. Moins d'une heure plus tard, depuis les jardins de la Maison Blanche, il corrigeait le tir. "Non, la Russie ne m'a pas fait élire", lançait-il, avant de s'envoler pour le Colorado.

Russia, Russia, Russia! That’s all you heard at the beginning of this Witch Hunt Hoax...And now Russia has disappeared because I had nothing to do with Russia helping me to get elected. It was a crime that didn’t exist. So now the Dems and their partner, the Fake News Media,.....