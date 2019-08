Sommet du G7 : les dirigeants sont tous arrivés à Biarritz

Avant le coup d'envoi de l'un des rendez-vous mondiaux les plus attendus, il y a eu quelques inattendus. Derrière une journaliste australienne, en plein direct en dans la matinée de samedi 24 août, un joggeur s'est invité devant la caméra : le premier ministre canadien Justin Trudeau, au sommet de sa forme. Matinée sportive également pour Emmanuel Macron. Pelote basque à la main pour promouvoir la région et surtout ses produits locaux, jusqu'au plus relevé.

De l'inattendu, voire de l'improvisé

Donald Trump venait d'arriver à l'hôtel à Biarritz, lorsqu'il est tombé sur Emmanuel Macron, juste après son allocution de la mi-journée. Qu'à cela ne tienne, il lui aurait proposé un déjeuner. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais G7 oblige, l'improvisation est toute relative. Entre les deux Présidents, dans un contexte politique tendu, le ton s'affiche cordial.

