"Shutdown" : six jours de paralysie aux États-Unis

Aux États-Unis, le "shutdown" des administrations dure encore, mais jeudi 27 décembre est le jour "du retour des sénateurs, notamment les sénateurs démocrates qui avaient bloqué l'ensemble du budget, y compris cette clause de 5 milliards d'euros voulue par Donald Trump pour financer son fameux mur à la frontière avec le Mexique", précise Loïc de la Mornais en direct de Washington (États-Unis). "Cela pourrait se débloquer aujourd'hui, mais cela pourrait plus probablement se développer encore plusieurs semaines et cela a des conséquences très concrètes pour les Américains. Un certain nombre d'administrations fédérales sont fermées même si d'autres, celles qui dépendent des États, restent ouvertes", poursuit-il.

Des conséquences pour les fonctionnaires

Cela a surtout des conséquences pour les "ménages qui ont parmi eu un fonctionnaire et surtout un fonctionnaire fédéral, car les fonctionnaires jugés non indispensables ont été renvoyés chez eux, sans salaire", précise le journaliste. "Les fonctionnaires jugés indispensables, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, prisons, la justice, les contrôleurs aériens, eux, doivent venir gratuitement à leur poste, ils ne sont pas payés. Ils espèrent être payés dans plusieurs semaines si le budget est voté".

