Présidentielle américaine : Donald Trump refuse de reconnaître sa défaite

Une demi-heure avant l’annonce de la victoire de Joe Biden, samedi 7 novembre, le président sortant des États-Unis, Donald Trump, écrivait son neuvième tweet, le plus explicite : "J’ai gagné cette élection, et de loin". La ligne de défense du candidat républicain est que le scrutin est frauduleux. Plusieurs de ces messages ont été effacés par le réseau social Twitter car leur contenu est faux. Donald Trump est de plus en plus isolé au sein des républicains.

Pendant que ses avocats promettent en Pennsylvanie de saisir la justice, Donald Trump joue au golf en Virginie et se fait prendre en photo avec une jeune mariée. La tradition veut que le perdant appelle son rival et reconnaisse sa défaite publiquement. Donald Trump ne le fera pas, attendant le résultats des multiples recours judiciaires qu’il a lancés, même si devant la Maison Blanche la foule lui crie la victoire du démocrate Joe Biden.



