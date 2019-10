Mort d'Abou Bakr al-Baghdadi : Donald Trump savoure sa victoire

La version américaine est pourtant formelle selon Loic de la Mornais, journaliste de France Télévision, en duplex de Washington. "Donald Trump a dit que les preuves ADN correspondaient à 100 % et d'ailleurs toutes les informations ont été corroborées par les plus hautes autorités du Pentagone." Le journaliste rapporte l'indéniable victoire politique pour Donald Trump qui est embourbé dans le scandale ukrainien et dans l'affaire de la destitution.

Une victoire personnelle

"Ça lui permet aussi de justifier le retrait américain de Syrie (...) là il peut dire mission accomplie, les soldats rentrent à la maison, ça lui permet aussi de passer la pommade sur la CIA que Donald Trump a étrillée, humiliée durant tout son mandat."Reste à savoir les conséquences politiques. "Nul doute en tout cas que Donald Trump va brandir cette victoire personnelle là sur tous les meetings de campagne pour la campagne présidentielle à venir", conclut le journaliste.

