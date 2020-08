Etats-Unis : Kellyanne Conway, l'une des plus proches conseillères de Donald Trump, démissionne

Elle est connue pour ses échanges houleux avec les journalistes. Kellyanne Conway, proche conseillère du président Donald Trump, a annoncé dimanche 23 août qu'elle démissionnait pour se consacrer à sa famille. Elle avait dirigé la campagne de 2016 de Donald Trump, qui avait catapulté le milliardaire à la Maison Blanche.

Jusqu'ici, elle avait résisté à la vague de départs qui ont marqué le mandat en cours, précise Le Monde (article payant). Mais les quatre dernières années passées à défendre avec acharnement le président américain, notamment sur les chaînes de télévisions, ont eu un prix pour celle qui a notamment façonné et défendu le concept de "faits alternatifs".

Dans un communiqué, Kellyanne Conway a annoncé qu'elle quitterait la Maison Blanche "à la fin du mois". Cette décision "est entièrement mon choix", a-t-elle ajouté, précisant qu'elle annoncerait ses "futurs plans en temps voulu".

