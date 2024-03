La justice américaine réduit la caution que doit payer Donald Trump, après sa condamnation pour fraudes financières

Une bouffée d'oxygène pour l'ex-président des Etats-Unis. La cour d'appel de l'Etat de New York a réduit la somme que doit payer Donal Trump, lundi 25 mars, à la suite de sa condamnation au civil pour fraudes financières. Initialement condamné à 454 millions de dollars (419 millions d'euros) d'amendes avec ses fils Eric et Don Jr., pour fraudes financières au sein de la Trump Organization dans les années 2010, le candidat républicain se voit finalement contraint de payer 175 millions de dollars (161 millions d'euros).

La cour lui donne 10 jours pour rassembler cette somme, alors qu'il avait initialement jusqu'à lundi pour fournir la garantie qu'il paierait les 454 millions de dollars. Il a été condamné avec ses fils et l'état-major de la Trump Organization pour avoir frauduleusement gonflé de manière colossale la valeur de leurs actifs - une myriade de sociétés gérant des gratte-ciel, hôtels et résidences de luxes ou golfs dans le monde entier - pour décrocher de meilleurs prêts bancaires et des conditions d'assurance plus favorables.

Inculpé dans quatre affaires pénales et déjà condamné à de très lourdes amendes dans deux procès civils, le magnat de l'immobilier et tribun populiste conservateur s'est rendu au tribunal pénal de Manhattan pour qu'il fixe une nouvelle date à son procès historique dans une affaire de paiements à une actrice de films X : il aura finalement lieu le 15 avril prochain.