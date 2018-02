"J'y travaille dur" : Donald Trump plaisante sur sa calvitie lors d'un rassemblement de conservateurs

"Je fais l'impossible pour masquer ma calvitie, les amis", a plaisanté le président américain lors d'un discours devant une organisation conservatrice.

Donald Trump a reconnu publiquement qu'il dissimulait sa calvitie, une confession rare pour le président américain dont la chevelure suscite une multitude de commentaires. "Je fais l'impossible pour masquer ma calvitie, les amis. J'y travaille dur", a-t-il plaisanté lors de la conférence annuelle des conservateurs, vendredi 23 février, à National Harbor (Maryland). "C'est pas mal, hein ? On tient le coup", a ajouté Donald Trump avant de faire une pirouette sous les applaudissement de l'assistance.

La chevelure incongrue de Donald Trump suscite depuis longtemps les commentaires, notamment en raison de ses balayages aux teintes changeantes, tirant parfois vers l'orangé. Selon le livre Fire and Fury : Inside the Trump White House, sa fille Ivanka Trump a révélé les secrets de cette coiffure à ses amis. "Un sommet du crâne chauve, absolument propre – une petite île limitée grâce à une opération du cuir chevelu – entouré par un cercle de cheveux devant et sur les côtés, qui sont lissés pour couvrir le dessus et fixés avec une laque forte." La couleur serait, elle, due à l'impatience du président américain, qui n'attend pas le temps de pose prescrit pour sa teinture "Just for Men".