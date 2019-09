Guerre commerciale : les Etats-Unis et la Chine annoncent une pause

La trêve n'est pas encore signée, mais le climat est à l'apaisement. Pékin et Washington ont annoncé, mercredi 11 septembre, une pause dans l'escalade de leur guerre commerciale, ce qui devrait leur permettre de reprendre les négociations, début octobre.

Donald Trump a ainsi déclaré dans la soirée, "en signe de bonne volonté", qu'il reportait au 15 octobre, plutôt qu'au 1er, la hausse des tarifs douaniers portant sur 250 milliards de dollars de biens importés de Chine.

....on October 1st, we have agreed, as a gesture of good will, to move the increased Tariffs on 250 Billion Dollars worth of goods (25% to 30%), from October 1st to October 15th.