Forum économique mondial : Davos, bien plus qu'une simple station de ski

En dehors des quatre jours où elle accueille le Forum économique mondial, Davos est une station qui culmine à 2 840 mètres d'altitude, avec la plus grosse patinoire naturelle d'Europe et son aigle qui joue les cameramen. Davos est, en plus d'être une station de ski, un lieu de négociations...pacifistes. Le Premier ministre turc Turgut Özal affirme qu'il a évité une guerre contre la Grèce en 1988 grâce à une conversation à Davos avec son homologue grec, Andreas Papandréou.

Un haut lieu de hockey sur glace

Davos est également un lieu où les présidents américains sont rares. Depuis sa création en 1971, le seul président américain à s'être rendu au forum est Bill Clinton. Cette année, Donald Trump sera à son tour présent. Mais à cause des chutes de neige, les manifestations anti-Trump seront interdites. Davos est aussi un haut lieu de hockey sur glace. Le HC Davos est un club mythique en Europe, le club de hockey le plus titré en Suisse. Enfin, Davos est une source d'inspiration littéraire. Thomas Mann a en effet écrit La Montagne magique à Davos. Ce roman a reçu le prix Nobel en 1924.