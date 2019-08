États-Unis : pour décourager les migrants, Donald Trump veut rendre la rétention d'enfants illimitée

Une démonstration de fermeté. Donald Trump demande mercredi 21 août à ce que la rétention d'enfants migrants soit désormais illimitée dans sa durée. Avec cette annonce, le président américain veut dissuader les familles de venir. Jusqu'à maintenant, la rétention était limitée à vingt jours pour les enfants et leurs parents. Selon un communiqué de la Maison Blanche, les migrants étaient donc encouragés à venir sachant qu'ils seraient libres dans moins d'un mois. Leur promettre une durée illimitée de rétention serait un moyen de les décourager.

Une décision qui pourrait prendre effet dans deux mois

Face aux accusations des associations et de l'opposition démocrate, Donald Trump se défend : "Si vous vous souvenez bien, c'est le président Obama qui a séparé les enfants. Il a construit les cages dont tout le monde parle et on me les attribue". Si cette décision est validée, elle pourrait prendre effet dans deux mois.

