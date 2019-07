Donald Trump se sépare de son chef des renseignements, allongeant la liste des départs dans son entourage politique

C'est un nouveau départ de poids dans l'administration de Donald Trump, dont l'entourage s'effrite au fil des mois. Le président américain a annoncé, dimanche 28 juillet, le départ de son chef des services des renseignements Dan Coats, après des désaccords réguliers entre les deux hommes sur des sujets de première importance.

Sur Twitter, Donald Trump a déclaré vouloir le remplacer par John Ratcliffe, un des élus républicains du Texas à la Chambre des représentants. Ce dernier siège actuellement dans les commissions du renseignement, de la justice et de la sécurité intérieure de la Chambre.

I am pleased to announce that highly respected Congressman John Ratcliffe of Texas will be nominated by me to be the Director of National Intelligence. A former U.S. Attorney, John will lead and inspire greatness for the Country he loves. Dan Coats, the current Director, will....