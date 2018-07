Donald Trump reproche à ses alliés de ne pas assez financer l'Otan : on vous résume la polémique

La tension est montée avant même le début du sommet, mercredi 11 juillet, à Bruxelles (Belgique). D'un côté, le président des Etats-Unis, Donald Trump, qui a laissé échapper quelques tweets cinglants à l'attention de ses alliés. De l'autre, les états-membres de l'Otan (Organisation du traité de l'Atlantique nord), encore échaudés par les frasques du président américain lors du récent G7. En effet, Donald Trump avait retiré, au dernier moment, sa signature de l'accord. Cette fois-ci, ce sont notamment les questions liées au budget de l'Alliance qui crispent les participants.

La veille de la rencontre des membres de l'Otan, Donald Trump s'est rappelé au bon souvenir de ses alliés, via son compte Twitter. En quelques messages, le président des Etats-Unis a donné le ton, et soulevé un thème qui le taraude depuis son arrivée à la Maison-Blanche. "Les membres de l’Otan doivent payer plus, les Etats-Unis doivent payer moins. Très injuste !", a écrit le milliardaire mardi dans la journée.

Sans détour, Donald Trump annonce vouloir rééquilibrer la charge financière au sein de l'institution de défense. Les budgets "civil" et "militaire" de l'Otan sont financés directement par des contributions des Etats, cette dernière étant calculée en fonction de la taille de l'économie de chaque membre.

Mais l'Otan est aussi financée de manière indirecte lorsque les membres mettent leurs moyens militaires au service de l'institution. En 2006, les ministres de la Défense de l'Otan s'étaient mis d'accord : les dépenses militaires des membres doivent représenter au moins 2% de leur PIB, mais de nombreux pays ont revu à la baisse leur engagement après la crise financière de 2008. En 2014, lors du sommet de l'Alliance, en pleine crise ukrainienne, les 29 membres s'étaient engagé à "viser d'atteindre l'objectif de 2%" d'ici 2024.

C'est là où le bat blesse. "De nombreux pays de l'OTAN, que nous sommes censés défendre, sont non seulement en dessous de leur engagement actuel de 2% (ce qui est faible), mais ils sont également en retard depuis de nombreuses années dans des paiements qui n'ont pas été faits, déplore Donald Trump. Vont-ils rembourser les États-Unis ?"

Many countries in NATO, which we are expected to defend, are not only short of their current commitment of 2% (which is low), but are also delinquent for many years in payments that have not been made. Will they reimburse the U.S.?