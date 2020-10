Covid-19 : que sait-on du "cocktail expérimental" prescrit à Donald Trump ?

"Je vais bien, je crois ! Merci à tous !" Dans son premier tweet depuis son arrivée dans un hôpital militaire dans la banlieue de Washington, vendredi 2 octobre, Donald Trump s'est montré rassurant. Testé positif au Covid-19 quelques heures plus tôt, à l'instar de son épouse Melania, le président des Etats-Unis "souffre de fatigue mais a le moral", selon les mots de son médecin, Sean Conley.

Dans un bulletin de santé transmis à la presse, ce dernier donne quelques précisions sur le traitement reçu par Donald Trump : les médecins lui ont injecté une dose de 8 grammes du cocktail expérimental d'anticorps de synthèse développé par la société Regeneron. Le candidat républicain, en pleine campagne pour sa réélection, prend également du zinc, de la vitamine D, de la famotidine – un médicament qui réduit les brûlures d'estomac –, de la mélatonine – une hormone traditionnellement prescrite contre les troubles du sommeil – et de l'aspirine.

Enfin, Kayleigh McEnany, porte-parole de la Maison Blanche, a indiqué un peu plus tard dans un communiqué qu'après consultation avec des spécialistes, Donald Trump avait reçu du remdésivir, avant d'ajouter que le président américain n'avait "pas besoin d'un supplément d'oxygène". Toutefois, le choix de ce traitement, et notamment l'utilisation du cocktail expérimental de Regeneron, intrigue les spécialistes, nombreux à prendre la parole dans la presse américaine, prêt à spéculer sur l'état de santé du président.

Dans son courrier, le médecin du président, Sean Conley, indique que le traitement expérimental de la firme Regeneron, baptisé REGN-COV2, lui a été administré "à titre préventif". Son principe est le suivant : une dose – ici la dose maximale, de 8 grammes – contenant des anticorps de synthèse fabriqués en laboratoire, dits anticorps monoclonaux, est injectée au patient. Leur rôle consiste à imiter la réponse naturelle du corps face à un virus, afin de le combattre plus efficacement. Selon The Guardian (en anglais), ces anticorps s'accrochent à une protéine à la surface du virus, l'empêchant de s'attacher à des cellules sur lesquelles se reproduire, tout en permettant au système immunitaire d'attaquer le virus. Selon le professeur Peter Horby de l'université d'Oxford, une seule injection peut s'avérer efficace sur une durée "d'un mois à six semaines".

Dans le détail, deux anticorps ont été sélectionnés par Regeneron "parmi des milliers d’anticorps humains", lesquels "sont capables de se lier aux pointes du virus", décrivait début juillet le site Industriepharma.fr. Stat.com (en anglais) rappelle que la piste d'une combinaison d'anticorps en tant que traitement contre un virus a déjà fait ses preuves dans la lutte contre d'autres maladies. Des traitements provenant, entre autres, des laboratoires de Regeneron. Le dernier en date, REGN-EB3, ambitionne ainsi de traiter les patients atteints par le virus Ebola. Pour sélectionner les anticorps à reproduire, les scientifiques de la firme ont cette fois travaillé sur un fragment du génome du coronavirus et utilisé des souris génétiquement modifiées, ainsi que du sang de patients guéris, détaille Stat.com.

Dans un communiqué publié mardi, la firme s'est félicité des résultats de premiers essais cliniques réalisés sur 275 patients non hospitalisés et présentant des symptômes légers à modérés, les qualifiant d'"encourageants". Les anticorps ont "rapidement réduit la charge virale et les symptômes associés chez les patients infectés par le Covid-19", a réagi le médecin en chef de la société pharmaceutique, George D. Yancopoulos, dans un communiqué (en anglais). Il a par ailleurs expliqué que le traitement s'était révélé particulièrement efficace sur les patients "qui n'ont pas bâti leur propre réponse immunitaire face au virus".

De l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni, "des centaines de patients" ont déjà reçu ce traitement dans le cadre d'essais menés par l'université d'Oxford, a indiqué à Radio 4 le professeur Peter Horby. "Très prometteurs", les essais doivent ainsi s'étendre à "30 à 40 hôpitaux" britanniques dans le courant de la semaine prochaine. Pour l'instant, ce médicament particulier "n'a pas généré de signaux alarmants".

Si prometteur soit-il, selon les dires de Regeneron, ce traitement n'a pas encore reçu l'aval de l'autorité sanitaire américaine, notamment la Food and Drugs Administration (FDA). Des voix se sont ainsi élevées vendredi pour douter de la pertinence d'administrer un tel cocktail au président américain, un homme de 77 ans en surpoids, une catégorie plus à risque de développer une forme grave de la maladie.

"Donner des choses qui n'ont pas fait leurs preuves à des gens qui détiennent le pouvoir, c'est une mauvaise façon de faire de la science, une mauvaise façon de faire de la médecine et ce n'est pas éthique", a réagi un médecin à l'université de San Francisco sur Twitter.

Oh dear...



It is bad science, bad medicine and bad ethics to give unproven things to powerful people that you don't give to average people



VIP medicine doesn't mean better medicine when there is no data



You can halt the RCTs & give an EUA if this is your equipoise pic.twitter.com/CZgqxiBnRU