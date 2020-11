Coronavirus : nouvelle politique sanitaire aux États-Unis

Aux États-Unis, le changement de président devrait déjà avoir un impact majeur. Avec l’élection de Joe Biden, le pays pourrait prochainement modifier sa politique sanitaire pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Le nouveau chef d’État va créer une cellule de crise Covid composée de 12 scientifiques, et tenter de mettre en place une loi favorisant le dépistage en masse.

Donald Trump cible de toutes les critiques

Une fresque a vu le jour à New York. Elle regroupe les 22 400 mensonges proférés par Donald Trump recensés par un grand quotidien américain ; une grande partie d’entre eux concerne la crise sanitaire dans le pays. Désormais, l’heure est au changement aux États-Unis. Joe Biden s’attaque à un défi de taille : il espère changer les politiques et les mentalités dans un pays où "traditionnellement, chaque État fait un peu ce qu’il veut", rappelle la journaliste Maryse Burgot en duplex depuis New York.

