Coronavirus : Donald Trump annonce l'élargissement de l'autorisation du traitement au plasma

C'est un traitement déjà largement utilisé aux Etats-Unis. Donald Trump a déclaré dimanche 23 août étendre l’autorisation du traitement par transfusion du plasma sanguin de personnes guéries du coronavirus à des patients hospitalisés. Cette annonce va permettre d'élargir la population de malades du Covid-19 susceptibles de recevoir une transfusion.

Jusqu'ici l'agence américaine du médicament autorisait la transfusion de plasma de personnes remises du coronavirus sous certaines conditions, dans le cadre d'essais cliniques ou pour des malades en situation désespérée. Plus de 70 000 patients ont ainsi déjà reçu une transfusion de plasma prélevé sur des personnes convalescentes, selon le ministre américain de la Santé, Alex Azar.

Today, we issued an emergency use authorization (EUA) for investigational convalescent plasma for the treatment of hospitalized COVID-19 patients as part of the agency’s ongoing efforts to fight #COVID19. https://t.co/sxWrblWsxr pic.twitter.com/DnTrJaDTX1