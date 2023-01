États-Unis : mort de Keenan Anderson, la nouvelle affaire George Floyd ?

Keenan Anderson, un Afro-américain de 31 ans, est mort, le mardi 3 janvier à Los Angeles, aux États-Unis, quelques heures après avoir été brutalement arrêté par la police à la suite d'un banal accident de la route. Les forces de l’ordre ont usé à plusieurs reprises de leur taser.

La vidéo diffusée par la police fait polémique aux États-Unis. Un policier à moto arrive, 3 janvier, sur le lieu d’un accident de la route à Los Angeles. Il arrête Keenan Anderson, un enseignant de 31 ans. L’homme, qui était à genoux, se relève et commence à courir. L’agent des forces de l’ordre le rattrape et tente de le maîtriser avec deux autres collègues, en appuyant sur son cou. “Ils essaient de me faire une George Floyd”, répète l’homme. Les policiers lui envoient alors plusieurs décharges de pistolet électrique.



Les coups de taser en cause ?

L’homme semble conscient, mais mal en point. Emmené à l'hôpital, il y décèdera d’un arrêt cardiaque. La police a reconnu que les coups de taser pourraient avoir eu des conséquences sur sa vie. “Je constate six activations de taser. Nous savons que l’augmentation peut avoir un effet néfaste sur le système cardiovasculaire, surtout s’il y a des problèmes cardiaques sous-jacents", a déclaré Michel Moore, chef du service de police de Los Angeles (États-Unis).

L’affaire rappelle celle de George Floyd, tué en mai 2020 lors de son arrestation par des policiers. Une enquête est en cours pour savoir si la police a fait un usage excessif de la force.