Mondiaux de gymnastique : Simone Biles entre dans la légende et décroche son 16e titre mondial

C'est la reine incontestée de la gymnastique. Simone Biles s'est offert son seizième sacre mondial en dominant le concours général pour la cinquième fois, jeudi 10 octobre à Stuttgart, en Allemagne, à moins de dix mois des JO-2020.

Yup, status is through the roof @Simone_Biles is the first woman in history to win 5 World all-around titles! #Stuttgart2019 pic.twitter.com/z8F6drFeXd