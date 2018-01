"Maison de l'horreur" aux Etats-Unis : les parents inculpés de torture sur leurs enfants

Si tous les chefs d'inculpation sont retenus contre eux, David Allen Turpin, 57 ans, et son épouse Louise Anna Turpin, 49 ans, risquent de 94 ans de prison à la réclusion à vie.

Le couple de Californiens qui a séquestré et affamé ses treize enfants a été inculpé pour torture et maltraitance, a indiqué le procureur du comté de Riverside, jeudi 17 janvier. Si tous les chefs d'inculpation sont retenus contre eux, David Allen Turpin, 57 ans, et son épouse Louise Anna Turpin, 49 ans, risquent de 94 ans de prison à la réclusion à vie. Ils ont tout les deux plaidé non coupable.

Le couple a été arrêté dimanche à Perris, à 110 kilomètres au sud-est de Los Angeles. Une de leur fille de 17 ans, qui avait réussi à s'enfuir, a donné l'alerte. Ses douze frères et sœurs, âgés de 2 à 29 ans, ont été retrouvés pour certains enchaînés à un lit, dans des conditions d'extrême saleté et de malnutrition sévère. Sept ont plus de 18 ans. Selon le procureur, la fratrie préparait "depuis plus de deux ans" un plan d'évasion.

Plusieurs enfants souffrent de "déficiences cognitives"

Dans le détail, le couple est visé par douze chefs d'accusation de torture (l'enfant de deux ans n'aurait pas été torturé et était bien nourri), sept chefs de maltraitance d'un adulte dépendant, six chefs de maltraitance ou négligence d'enfant et douze pour séquestration. David Turpin est également visé par un chef d'acte obscène sur un enfant par la force, la peur ou la contrainte. Le procureur a précisé qu'il s'agissait de la façon dont le père avait ligoté l'une de ses filles, âgé de 14 ans.

Ces maltraitances ont "commencé comme une punition" mais "ont empiré avec le temps" lorsque la famille habitait près de Fort Worth, au Texas, et après son arrivée en Californie. "Ce qui a commencé comme de la négligence s'est achevé par ces maltraitances brutales", a poursuivi le procureur. Plusieurs des enfants souffrent de "déficiences cognitives" et de lésions nerveuses. Certains ne savaient pas ce qu'était un policier et l'adolescente de 17 ignorait ce qu'était un médicament.