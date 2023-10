Etats-Unis : Joe Biden a été interrogé dans le cadre de l'enquête sur les documents confidentiels retrouvé dans sa résidence

"Le président et la Maison Blanche coopèrent" avec l'enquête, menée par un procureur spécial, a précisé le cabinet du chef de l'Etat américain.

Joe Biden a été interrogé dans le cadre de l'enquête sur les documents confidentiels trouvés dans son ancien bureau ainsi que dans sa maison familiale, a annoncé la Maison Blanche lundi 9 octobre. L'interrogatoire, qualifié de "volontaire", s'est déroulé dimanche. "Le président et la Maison Blanche coopèrent" avec l'enquête, menée par un procureur spécial, a précisé le cabinet du chef de l'Etat américain.

Fin 2022, une série de documents confidentiels, dont le nombre exact et la teneur restent inconnus, avaient été trouvés dans un bureau qu'occupait Joe Biden dans un cercle de réflexion de Washington, ainsi que dans sa maison de Wilmington (Delaware). Ces documents datent de la période où le démocrate était vice-président, entre 2009 et 2017, et de ses mandats au Sénat, où il a siégé une trentaine d'années et s'était beaucoup occupé de politique étrangère.

Ces découvertes ont plongé la Maison Blanche dans l'embarras car elles évoquent, malgré de nombreuses différences, l'affaire d'archives officielles emportées en grand nombre en Floride par l'ancien président républicain Donald Trump. La loi aux Etats-Unis oblige les présidents et les vice-présidents à transférer l'ensemble de leurs documents officiels, communications, et autres notes aux Archives nationales.