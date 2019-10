Incendies en Californie : 180 000 personnes à évacuer

Des feux violents, et des rafales de braise. Une scène impressionnante et apocalyptique filmée au volant d'un Américain qui fuie les flammes qui ravagent toujours, dimanche 27 octobre, la Californie. Depuis cinq jours, une partie de la Californie part en flamme. Les autorités ont demandé à plus de 180 000 personnes de quitter leur maison, et d'évacuer.

Impuissance des autorités

Plus de 12 000 hectares se sont ainsi embrasés dans un feu qui ne craint ni la forêt ni ses habitants. "C'est un petit peu la panique. J'ai acheté de la nourriture qui n'a pas être conservée au frais", détaille cette Californienne. Moins rassurée, Barbara Wood, une sexagénaire de la Croix-Rouge américaine, met en garde : "Tout le monde doit évacuer. Prenez même vos animaux de compagnie. On s'occupera de vous!". Dans la nuit, les ambulances se sont succédé sur la route pour éloigner les patients, loin de toute menace. Le fournisseur d'électricité de la région a même décidé de couper l'électricité pour éviter tout risque de propagation. Plus de deux millions d'Américains sont privés d'électricité. Le soir du dimanche 27 octobre, des milliers de pompiers ainsi qu'une vingtaine de Canadairs restent mobilisés. La Californie devrait rester en alerte rouge, au moins jusqu'au lendemain matin.

